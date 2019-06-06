2019/06/06 | 14:50

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صحيفة: توتنهام يحدد سعر انتقال ايركسن لريال مدريد

‏صحيفـــة الميـــرور |- توتنهام هوتسبير يطلب 130m£ مليون باوند مُقابل انتقال كريستيان

‎ايركسن الذي يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد .

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