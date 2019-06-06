2019/06/06 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي، إن الحراك الحالي لإعادة الاصطفافات داخل الكتل السياسية قد يلقي بظلاله على التحالفات الأولية.

وأكد فهمي في تصريح، أن ما يحصل من مشاكل وخلافات قد تجعل الكتل والتحالفات تهتز ويضعف تماسكها، مبينا أن تشكيل التحالفات الناجحة والمتماسكة يكون من خلال أسس ومشتركات بالمفاهيم وبرنامج عمل متطابق، أما ان كانت التحالفات لأغراض ومكاسب وقتية، فهي تكون تحالفات هشة ومصيرها التفكك والتصدع.

وأضاف، ان التحالفات التي تشكلت بعد الانتخابات ما زالت حتى اللحظة كما هي على الرغم من وجود تنقلات للنواب ما بين تحالفي الإصلاح والبناء.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون: وجود حراك لإعادة الاصطفافات داخل الكتل السياسية بسبب الخلافات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون: وجود حراك لإعادة الاصطفافات داخل الكتل السياسية بسبب الخلافات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).