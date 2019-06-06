2019/06/06 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..يقول خبراء التغذية ان المعدة في شهر رمضان المبارك، اعتادت على نظام طعام محدد وهو الإمتناع عن الطعام والشراب لفترة طويلة، ثم تناول وجبة الإفطار ويليها السحور، وبالتالي عند انتهاء هذا النظام وتناول الطعام في أي وقت قد تحدث بعض الإضطرابات الهضمية خلال أيام العيد، ولتجنب هذه المشكلات، يجب إتباع الآتى: 1- تناول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصائح غذائية لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي في أيام العيد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصائح غذائية لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي في أيام العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).