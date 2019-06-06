“بالصور”.. مرور السليمانية تصادر الدراجات النارية

2019/06/06 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية: يس عراق قررت شرطة مرور السليمانية، بمصادرة الدراجات النارية لتسببها بالضوضاء وشعور الأهالي بالانزعاج من سائقيها.

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