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شاهد بالفيديو.. مستحقات الواردات النفطية ...الاقليم يتخلف وبغداد بلا موقف؟


شاهد بالفيديو.. مستحقات الواردات النفطية ...الاقليم يتخلف وبغداد بلا موقف؟
2019/06/06 | 15:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: rIhi1CtiRWc

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