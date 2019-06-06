بوتين يعلن موقف بلاده من التدخل في شؤون فنزويلا

2019/06/06 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على معارضة بلاده للتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا.

وخلال لقائه رؤساء وكالات الأنباء العالمية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

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