القبض على 6 متهمين بقضايا خطف في بعقوبة

2019/06/06 | 15:06

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بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت مديرية الامن الوطني في محافظة ديالى، الخميس (6 حزيران 2019)، القبض على 6 متهمين بقضايا خطف في مدينة بعقوبة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة من مديرية الامن الوطني في ديالى والفوج الاول في اللواء 19 الفرقة الخامسة، تمكنت من ألقاء القبض على 6 متهمين بالخطف في ناحية بني سعد ببعقوبة".

وأوضح البيان، أن "المتهمين مطلوبين وفق المادة (423 ق ع)".

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الخميس، 06 حزيران، 2019، القاء القبض على قتلة الشيخ عماد الدين العوادي.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال جهد امني استخباري مكثف، بعد حادثة قتل الشيخ عماد الدين العوادي تمك

بغداد اليوم:

أفاد مصدر أمني، الخميس، 06 حزيران، 2019، بأن حادث سير اسفر عن مصرع شخص، واصابة آخر، على طريق بابل- الديوانية.





وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حادث سيرٍ نتج عن اصطدام سيارة نوع سنتافيا بصهريج لنقل البنزين ادى لحدوث حريق، أسفر

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، عن احباط عملية انتحارية "كبيرة" لاستهدف المواطنين في عيد الفطر بناحية البغدادي في الانبار.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة ال

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