2019/06/06 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كركوك تنفي خبرا روج له ناشطون باختطاف طفلة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كركوك تنفي خبرا روج له ناشطون باختطاف طفلة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).