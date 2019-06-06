2019/06/06 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخارجية تصدر توضيحا بشأن اغلاق السفارة العراقية في الهند

تأریخ التحریر: : 2019/6/6 15:05

• 11 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تصدر توضيحا بشأن اغلاق السفارة العراقية في الهند) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تصدر توضيحا بشأن اغلاق السفارة العراقية في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).