2019/06/06 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد عبد السادةبعد تقديم الكثير من الشهداء والجرحى لتحرير وتطهير ناحية جرف الصخر (جرف النصر) من إرهــــاب داعــ.ـــش، وبعد ازدياد عدد المطالبات السياسية الطائفية بعودة النازحين إلى (جرف الصخر)، كتبت آنذاك منشوراً دعوت فيه لأن تكون جرف الصخر منطقة منزوعة السكان لضمان عدم عودة الإرهــــاب إليها!!.واليوم أجدد هذه الدعوة بشأن قضاء الطارمية لتحويله إلى "منطقة منزوعة السكان" بعد أن تحول هذا القضاء إلى حاضنة مزمنة للإرهــــاب تهدد بغداد، وبعد أن وصلت القوات الأمنية إلى شبه يأس من إيجاد حل لمعضلة الإرهــــاب في هذا القضاء، بعد ازدياد العمليات الإرهــــابية فيه مؤخراً وآخرها العملية الإرهــــابية التي حدثت يوم الثلاثاء (4 حزيران 2019) والتي أدت إلى استشهاد 6 من منتسبي الجيش وجرح آخرين، وهي عملية سبقتها في 19 آذار الماضي عملية أخرى أدت إلى استشهاد 3 من منتسبي الجيش وجرح 5 آخرين، ناهيك عن العبـــوات الناسفـــة التي تستهدف دوريات الجيش في القضاء.ولتوضيح هذه الفكرة أقول:هنالك مناطق جغرافية خطرة - مثل قضاء الطارمية وناحية جرف الصخر - لا بد أن تكون مناطق منزوعة السكان!!، وذلك لأن كل الأحداث والتجارب أثبتت بأن الإرهــــاب تفشى في تلك المناطق بسبب وجود حاضنة اجتماعية للإرهـــاب والإرهــــابيين فيها، وهنا لا أقصد التعميم إطلاقاً، وإنما أقصد أن (أغلب) التكوين الاجتماعي في هذه المناطق مؤهل لأن يكون حاضنة لتجميع الوحـــوش.الجميع يعرف بأن ناحية جرف الصخر مثلاً كانت عبارة عن خزان إرهــــابي كبير في خاصرة بغداد وكربلاء وبابل، وهو خزان تسربت منه سيارات مفخـــخة وأحزمة ناسفـــة كثيرة صوب المدن والمناطق (الشيعية) المجاورة كما حصل في تفجير صهريج مفخــــخ في (المسيب) سنة 2005 والذي راح ضحيته المئات بين شهيد وجريح.الكلام الذي يصف (جرف الصخر) ينطبق كذلك على (الطارمية)، فقضاء الطارمية الذي يقع في شمال بغداد هو جزء من حزام نـــاسف يلتف حول بغداد، وإذا أردنا فعلاً حماية بغداد فإنه لا بد من تفكيك هذا الحزام وتطهيره من الإرهــــاب تماماً وتحويل الجزء "العصي" منه (وبالأخص الطارمية وجرف الصخر) إلى منطقة منزوعة السكان.ويمكن بالمقابل تعويض سكان تلك المناطق بمنحهم قطع أراض في مناطق اخرى غير خطرة جغرافياً، وذلك طبعاً بعد محاسبة المتعاونين مع الإرهـــابيين منهم.مناطق مثل الطارمية وجرف الصخر لا بد أن تكون مناطق منزوعة السكان إذا أردنا فعلاً أن تكون مناطق منزوعة الإرهــــاب!!.

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