انتخاب العراق رئيسا للجنة المسائل السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار

2019/06/06 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزكية، المندوب الدائم للعراق محمد حسين بحر العلوم، رئيساً للجنة الرابعة وهي “لجنة المسائل السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار” لدورتها الرابعة والسبعين، حيث قدم العراق شكره لجميع الدول الاعضاء على تضامنهم ودعمهم الكامل لهذا الترشيح.

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