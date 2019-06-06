الخارجية توضح حقيقة اغلاق السفارة العراقية في الهند

2019/06/06 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أصدرت وزارة الخارجية، الخميس، توضيحا بشأن حقيقة اغلاق السفارة العراقية في الهند أمام المراجعين خلال أيام عيد الفطر المبارك.وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن”السفارة فيها موظف خفر يتابع استقبال الحالات الطارئة”.وأضاف، أن “الإعلان المعلّق على باب السفارة إنما يشمل المواطنين الهنود الذين يرومون الحصول […]

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