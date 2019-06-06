نواب كركوك يطالبون الحكومة بالتحقيق في مسألة حرق المحاصيل

2019/06/06 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر نواب التحالف العربي في محافظة كركوك بالعراق، الخميس، 6 حزيران 2019، بيانا عن جرائم حرق المحاصيل الزراعية، مؤكدين عزمهم جمع تواقيع نيابية لالزام ...

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