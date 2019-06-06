أخماد حريق كبير في مزارع القمح بناحية قره تبه في ديالى

2019/06/06 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أندلع حريق كبير في مزارع القمح بناحة قره تبه في محافظة ديالى .وقال مصدر اليوم ان مفارز الشرطة والجيش والحشد الشعبي والدفاع المدني استنفرت وبمساعدة الاهالي لاخماد النيران التي شبت في مزارع قمح محصودة في قرية قره داغ باطراف ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة .واضاف ان الحريق هو الثامن من نوعه في […]

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