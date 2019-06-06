حراك برلماني يعود الى الواجهة لإقالة وزراء في الحكومة العراقية

2019/06/06 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري يوم الأربعاء ان هناك حراكا برلمانيا لإقالة اربعة وزراء في الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها عادل عبد المهدي.

وقال النائب عن التحالف أحمد الكناني، انه “بعد استكمال الكابينة الوزارية، سيكون هناك طرح لإقالة بعض الوزراء في الحكومة بسبب وجود ملفات عليهم من مساءلة وعدالة وقيود جنائية”.

وبين الكناني ان “مجلس النواب يمضي بهذا الشيء في وقت قريباً جداً، وهؤلاء الوزراء، الذين سيقالون، لا يتجاوز عددهم الاربعة”، دون ذكر اسمائهم.

وكانت اللجنة القانونية النيابية قد اعلنت مؤخرا عن تسلم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي طلبا بإقالة أربعة وزراء لمخالفتهم شروط “الاستوزار”.

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