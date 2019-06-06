2019/06/06 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفضت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان دعوة المجلس العسكري إلى الحوار وذلك بعد فض الاعتصام بالقوة وسقوط أكثر من مئة قتيل.

واكدت قوى التغيير مواصلة التظاهر والعصيان المدني نتيجة عدم ثقتها بتصريحات المجلس العسكري، مشيرة الى ان بقاء المجلس العسكري على رأس سدة الحكم سيقطع الطريق أمام الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته.

وجدد تجمع المهنيين السودانيين دعوته إلى أربعة إجراءات بارزة، هي العصيان المدني الشامل، وإغلاق الطرق الرئيسة والجسور والمنافذ بالمتاريس، وشل الحياة العامة.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوى التغيير ترفض حوار العسكر وأعداد القتلى في تزايد بالسودان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوى التغيير ترفض حوار العسكر وأعداد القتلى في تزايد بالسودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).