نشر فيديو نيمار مع مدعية الاغتصاب

2019/06/06 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشرت صحيفة "AS" الاسبانية مقطع فيديو قالت إنه يظهر نجم كرة القدم البرازيلي نيمار مع الفتاة التي اتهمته في وقت سابق باغتصابها.ويظهر مقطع الفيديو المأخوذ من موقع "Record tv" البرازيلي الفتاة التي تدعى ناجيلا ترينداد منديش دي سوزا وهي تدخل مع نيمار إلى غرفة فندق، ومن ثم يستلقيان على فراش وبعدها يبدأ بينهما شجار بالأيدي.ويسمع من خلال الفيديو صوت الفتاة وهي تصرخ موجهة الكلام لنيمار "سأقوم بضربك.هل تعرف لماذا سأضربك؟ لأنك قمت بالاعتداء علي يوم أمس".

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