الخالصي ينتقد قمم مكة

2019/06/06 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكد المرجع الديني، جواد الخالصي، اليوم الخميس، أنه من الغريب أن تعقد قمم لإثارة الحروب وليس لإيجاد الحلول.وقال الخالصي في تغريدة على صفحته “تويتر” أنه “في مؤتمر مكة، تحت عنوان: (العالم الإسلامي المُشكلات والحلول)؛ طلبنا فيه حضور علماء العراق، ومصر، والشام، وإيران، والدعاة في المملكة، لكي تتم عملية البحث الجدّي عن الحلول، ولكن الغريب أن يُلقى بالدعاة في السجون ويُحكم عليهم بالموت، وتُعقد قمم بديلة لإثارة الحروب، وليس لإيجاد الحلول، فمن المخطط ومن المستفيد؟!”.

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