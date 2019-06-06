شرطة كركوك تنفي عملية خطف طفلة جنوبي المدينة

2019/06/06 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

نفت مديرية شرطة كركوك، حدوث اية عملية خطف لطفلة من قبل مجهولين جنوبي المدينة.





وذكر اعلام المديرية في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وَرَدَ على بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبر كاذب وعاري عن الصحة ومفاده (اختطاف طفلة تبلغ من العمر ١٢ عاما من قبل مجهولين في منطقة حي البعث جنوبي كركوك)”.

وأكدت مديرية الشرطة، ان “الخبر كاذب وعاري عن الصحة”.





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