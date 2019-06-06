عرب كركوك يطالبون رئاسة الحكومة بالتحقيق في خفايا حرق المحاصيل الزراعية وكشف الجناة

2019/06/06 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أصدر نواب التحالف العربي في كركوك، اليوم الخميس، بيانا بشأن جرائم حرق المحاصيل الزراعية في المحافظة، مطالبين رئاسة الحكومة العراقية بالتحقيق في خفايا الحرائق وكشف الجناة للرأي العام.





وقال نواب التحالف العربي في بيان مشترك، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الثروة الزراعية في محافظة كركوك خاصة والعراق بشكلٍ عام، تمر بأسوء ايامها بعد الجريمة الشنعاء التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية في اقضية الحويجة وداقوق والدبس على أيادي خفية وخبيثة لاتريد لهذا البلد وثرواته، التقدم والتطور”.

وأضاف، ان “ما تتعرض له المحاصيل الزراعية في محافظة كركوك، جريمة نكراء مدانة بأشد العبارات وان المناطق الزراعية في المحافظة مهددة الان بمزيد من الحرائق ما دامت الدولة لاتحرك ساكن، اتجاه هذه المأساة”.

وتابع البيان، انه “في هذه الايام المباركة على جميع العراقيين، نطالب دولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بالتدخل الفوري والعاجل من اجل تشكيل لجنة للتحقيق في خفايا وتفاصيل هذه الجريمة وكشف الجناة للرأي العام، كما ونطالبه بتوجيه القوات الامنية لحماية المناطق الزراعية والتصدي لأي محاولة حاقدة للقيام بحرائق جديدة”.

وأوضح نواب كركوك، انه “من منطلقِ الحفاظ على الثروة الزراعية في البلد وتنميتها، نُطالب جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء لعقد جلسة طارئة بخصوص هذا الامر الخطير، وتشكيل لجنة متخصصة من وزارتي الزراعة والمالية لإحصاء نسبة الخسائر التي تعرض لها الفلاحين في محافظة كركوك لاجل اطلاق تعويضات لهم ومساعدتهم في هذه الازمة”.

وأكد النواب، انه “من جانبنا كممثلين عن الشعب، سنقوم بجمع تواقيع لاصدار قرار نيابي يلزم الحكومة بفتح تحقيق لكشف اسباب هذه الجريمة والجهات المتورطة فيها، كما ويلزمها بتعويض الفلاحين المتضررين في المناطق التي تعرضت للحرائق”.

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