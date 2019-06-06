ميرنا، متطوعة تحوّل الحرب إلى إبتسامة عريضة.

2019/06/06 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد – جميل الجميل الإنطلاقة الأولى من ربيع متجدد ومتنوع: ميرنا بربيعها الخامس والعشرين تحوّل النزاع إلى طرق جديدة للحوار والتفاهم، وتعزّز مفاهيم الحبّ بين مكونات نينوى.إنطلقت لتكون إمرأة تواجه العادات السلبية والصور النمطية ضدّ المرأة, إنطلقت لتكون مثالاً صحيحا للمرأة بإصرارها وتفاؤلها وعملها التطوعي.مواسم الهجرة: كانت ميرنا طالبة في جامعة الحمدانية المرحلة […]

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