اصابة ٣ من الدفاع المدني بتفجير من مخلفات داعش في سنجار

2019/06/06 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

اصيب ٣ من عناصر الدفاع المدني، بتفجير من مخلفات داعش في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.





وذكر مصدر في الشرطة للنور نيوز، ان “عبوة ناسفة من مخلفات داعش انفجرت خلال اخماد الحرائق التي اندلعت في الاراضي الزراعية بقرية ام الشبابيط في قضاء سنجار 125كم الموصل)”.





وأضاف، ان “الانفجار اسفر عن اصابة ٣ من منتسبي الدفاع المدني بجروح وحروق”.

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