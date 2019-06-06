2019/06/06 | 15:21

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الليلة..



إنجلترا تواجه هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

يشهد اليوم الخميس 6-6-2019 إقامة مباراة إنجلترا وهولندا في نصف

نهائي دوري الأمم الأوربية. وتقام المباراة على ملعب أفونسو هنريكس لحسم الطرف الثاني في المباراة

النهائية التي تأهل إليها البرتغال بعد الفوز على سويسرا بثلاثية

مقابل هدف بالأمس.مباراة إنجلترا وهولندا اليومتٌلعب المباراة في الساعة 21:45 مساءً بتوقيت بغداد وتذاع عبر قناة

"beIN SPORTS HD 1".وأعلنت بي إن سبورت عن إسناد التعليق على أحداث مباراة إنجلترا

وهولندا للمصري علي محمد علي.

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