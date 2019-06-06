بوغبا يبتعد عن ريال مدريد

2019/06/06 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏ليكيــب الفرنسيــة: يبدو أنه من الصعب أن تتم صفقة انتقال ‎بوغبا لمدريد فشروط اللاعب غير مقبولة بالنسبة لمدريد وتعقّد الصفقة كثيرًا.

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