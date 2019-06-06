مدافع المنتخب الوطني يقر بصعوبة ودية تونس

2019/06/06 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..اقر مدافع القوة الجوية والمنتخب الوطني لكرة القدم، سامح سعيد، بصعوبة مباراة تونس الودية المقرر اقامتها غداً الجمعة.وقال سعيد لـ / المعلومة/ إن “مباراة اسود الرافدين امام تونس ستكون صعبة، خاصة وان الفريق التونسي يمتلك لاعبين محترفين في الدوريات الاوروبية”.واوضح انه “مما يزيد من صعوبة المباراة هو اقامتها على ارض تونس، […]

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