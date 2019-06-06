“بالفديو”.. مدينة العاب “بائسة” يقصدها اهالي الديوانية في العيد

2019/06/06 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية: يس عراق يقصد الاهالي في كل المحافظات المتنزهات والمناطق الترفيهية خلال فترة العيد، لكن هذا المتنزه الواتقع في قضاء عفج بالديوانية، يخلو من كل انواع الترفيه.

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