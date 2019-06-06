2019/06/06 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس سلطت فضائية عربية الضوء على الواقع البيئي العراقي، لافتة إلى أن ملايين المواطنين يعانون تكدس النفايات في المناطق السكنية ما يهدد حياتهم بالخطر.ونقلت فضائية “سكاي نيوز” تقريرا مصورا عن معاناة مناطق عدة في العراق من أزمة تلوث تهدد البيئة وتضر صحة العراقيين، إذ يرزح سكانها تحت معاناة تسببها القمامة والدخان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في اليوم العالمي للبيئة..



“النفايات العراقية” تطرق باب الفضائيات وكالة خطوة برس.

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