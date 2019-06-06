عمليات الجزيرة.. تدمير مضافات وقتل ارهابيين

2019/06/06 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت عمليات الجزيرة، اليوم الخميس، تدمير مضافات وقتل عدداً من الارهابيين في صحراء الأنبار.

وقال قائد العمليات ، اللواء الركن قاسم المحمدي، في بيـان

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