أمن الحشد يعتقل 12 شخصا تسببوا بأخلال الامن في امرلي

2019/06/06 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت مديرية الامن في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، اعتقال 12 شخصا تسببوا في الاخلال بالامن المجتمعي لقضاء امرلي التابع لمحافظة صلاح الدين.

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