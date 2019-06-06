ظاهرة فلكية يمكنك متابعتها بالعين المجردة الاثنين المقبل

2019/06/06 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..يمكن لكل محبي الظواهر الفلكية، في وقت لاحق من شهر يونيو/حزيران الجاري، متابعة ظاهرة فلكية مهمة بالعين المجردة، دون الحاجة إلى شراء المعدات الخاصة.وأعلنت وكالة “ناسا” أن كوكب المشتري سيواجه الأرض في العاشر من يونيو المقبل (أي يوم الاثنين المقبل)، حيث سيبلغ أقرب نقطة له من الأرض.وتحدث هذه الظاهرة مرة واحدة […]

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