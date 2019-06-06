القبض على متهم بتقديم معلومات عن عناصر القوات الأمنية لداعش في الموصل

2019/06/06 | 15:37

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بغداد اليوم- الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس (6 حزيران 2019)، القبض على شخص، قالت إنه قدم معلومات عن منتسبي الجيش والشرطة لداعش في الموصل.

وقالت المديرية في بيان لها، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية وأثر معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين في بادوش بالموصل".

وأضافت، أن المتهم "من الذين كانوا يعملون بما تسمى (الحسبة) وقدم لداعش معلومات عن المنتسبين من الشرطة والجيش قبل التحرير الامر الذي الحق ضررا بالعديد منهم".

وأشارت الى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت مديرية الامن الوطني في محافظة ديالى، الخميس (6 حزيران 2019)، القبض على 6 متهمين بقضايا خطف في مدينة بعقوبة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة من مديرية الامن الوطني في ديالى والفوج الاول ف

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الخميس، 06 حزيران، 2019، القاء القبض على قتلة الشيخ عماد الدين العوادي.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "من خلال جهد امني استخباري مكثف، بعد حادثة قتل الشيخ عماد الدين العوادي تمك

بغداد اليوم:

أفاد مصدر أمني، الخميس، 06 حزيران، 2019، بأن حادث سير اسفر عن مصرع شخص، واصابة آخر، على طريق بابل- الديوانية.





وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حادث سيرٍ نتج عن اصطدام سيارة نوع سنتافيا بصهريج لنقل البنزين ادى لحدوث حريق، أسفر

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