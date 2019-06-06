2019/06/06 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، العقوبة التي اتخذها كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات الإسبانية، بحق الشابة التي اقتحمت ملعب كرة القدم خلال مباراة “الشامبيونزليغ” التي أقيمت، مؤخرا، بين ليفربول وتوتنهام في العاصمة الإسبانية مدريد.وبحسب المصدر، فإن عارضة الأزياء الروسية، كيلي ولونسكي، التي اقتحمت الملعب بلباس قصير و”مثير” كتبت عليه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد اقتحامها نهائي الأبطال..



ما هي عقوبة المشجعة الحسناء؟ وكالة خطوة برس.

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