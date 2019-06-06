السكك: تغير مواعيد سير قطارات المسافرين من بغداد الى البصرة وبالعكس

2019/06/06 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل، تغيير طفيف بمواعيد سير قطارات المسافرين الحديثة المكيفة (DMU) وذلك نزولا لرغبة المواطنين الكرام بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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