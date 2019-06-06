الحشد الشعبي: آمرلي ينعم بالأمن والاستقرار

2019/06/06 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ امن الحشد الشعبي عملية نوعية كبرى، الخميس، لبسط الامن في قضاء آمرلي والمناطق المحيطة به بعد سلسلة خروقات تسببت بزعزعة الامن في القضاء .

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