أمن الحشد الشعبي ينفذ عملية نوعية كبرى لبسط الامن في قضاء آمرلي والمناطق المحيطة به

2019/06/06 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ امن الحشد الشعبي عملية نوعية كبرى، الخميس، لبسط الامن في قضاء آمرلي والمناطق المحيطة به بعد سلسلة خروقات تسببت بزعزعة الامن في القضاء .بيان صادر عن مديرية امن الحشد قال "ان قوات من العمليات الخاصة توجهت الى القضاء بأمر من قيادة الحشد وبالتنسيق مع العمليات المشتركة بعد ان كاد الوضع الامني ينفلت فيه ...

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