علي كاظم يكشف عن انطباعه للمشاركة الاولى مع اسود الرافدين

2019/06/06 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..كشف حارس مرمى نادي نفط الوسط، علي كاظم، عن انطباعه بالمشاركة الاولى مع المنتخب الوطني استعداداً لمباراة تونس الودية غداً الجمعة.وقال كاظم لـ / المعلومة/ “اشعر بسعادة كبيرة وانا امثل المنتخب الوطني للمرة الاولى، لان الدفاع عن الوان اسود الرافدين هو حلم لجميع اللاعبين العراقيين”.وأوضح أن “المعنويات ممتازة في معسكر اسود […]

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