وزير النفط: العراق يدعم تمديد اتفاق اوبك لخفض انتاج النفط

2019/06/06 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قال وزير النفط ثامر الغضبان، إن العراق يدعم تمديد الاتفاق الحالي بين أوبك وحلفائها لخفض إنتاج النفط، مضيفا أنه يتعين اتخاذ إجراءات أكثر جدية في ضوء تطورات السوق في الآونة الأخيرة.

وذكر الغضبان أن الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا والمقرر أن ينتهي سريانه هذا الشهر أثبت ”فعالية جزئية“ في تقليص مخزونات النفط والمساعدة في تحقيق الاستقرار في السوق.

وقال على هامش مناسبة للقطاع في سان بطرسبرج ”لكن التطورات في الآونة الأخيرة تظهر الحاجة لاتخاذ إجراءات أكثر جدية“.

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