التايمز: ترامب باع تكنولوجيا نووية للسعودية سرا بعد مقتل خاشقجي

2019/06/06 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نشرت صحيفة التايمز اليوم تقريرا من واشنطن، يقول فيه إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باع تكنولوجيا نووية للسعودية سرا، بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.ويضيف الكاتب أن إدارة ترامب وافقت على نقل التكنولوجيا النووية إلى السعودية دون علم الكونغرس.ويذكر التقرير أن عملية أولى لنقل هذه التكنولوجيا أُقرت بعد 16 يوما

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