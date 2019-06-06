حرائق المحاصيل تصل الى اربيل

2019/06/06 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر في مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن اندلاع حريق في محاصيل الفلاحين في منطقة خارج حدود المحافظة، مبينا ان فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث.

وقال المصدر لشفق نيوز ان الحرائق اندلعت، اليوم الخميس، في محاصيل الفلاحين في حدود قوشتبة ومورتكة.

واضاف ان النيران كبيرة جدا والسيطرة عليها صعبة، ومازالت فرق الاطفاء تكافح النيران في محاولة للسيطرة عليها.

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