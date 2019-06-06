عملية “نوعية كبرى” ينفذها الحشد الشعبي لبسط الامن في آمرلي

2019/06/06 | 16:20

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، تنفيذ عملية نوعية كبرى لبسط الامن في قضاء امرلي والمناطق المحيطة به .

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