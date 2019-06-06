2019/06/06 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بوتين : إيران أكثر دولة في العالم تخضع للرقابة فيما يتعلق بنشاطاتها النووية

اكدالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان إيران أكثر دولة على

صعيد العالم تخضع للرقابة فيما يتعلق بنشاطاتها النووية .

واضاف ان روسيا تتعاون مع ايران بشأن سوريا.

مشيرا الى ان طهران قدمت مساهمة كبيرة والكثير من المواقف

الإيجابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين : إيران أكثر دولة في العالم تخضع للرقابة فيما يتعلق بنشاطاتها النووية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين : إيران أكثر دولة في العالم تخضع للرقابة فيما يتعلق بنشاطاتها النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).