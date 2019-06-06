وزارة الشباب توضح الية صرف الراتب الشهري لموظفي اللجنة الاولمبية

2019/06/06 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصدرت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن الية صرف الراتب الشهري لموظفي اللجنة الاولمبية.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" اللجنة القانونية المنبثقة عن قرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2019، عن بعض الضوابط المتعلقة بموظفي اللجنة الاولمبية الهدف منها توضيح وتنظيم آلية صرف الراتب الشهري لكل موظف تتمثل بالآتي:1- ان نظام الرواتب الجديد يتضمن ما يأتي {الراتب الاسمي، وسنوات الخدمة، مخصصات الموقع الجغرافي، غلاء معيشة، خطورة، قانونية، هندسية، محاسبية، الشهادة الدراسية، الزوجية والاطفال، منصب} مع العرض ان بعض المخصصات سوف تحسب في رواتب شهر حزيران لضيق الوقت ولعدم وجود الوثائق الخاصة بها وهي {الزوجية، القانونية، الهندسية، الشهادة، المحاسبية، المنصب}.2 - على جميع العاملين في اللجنة الاولمبية الذين لم تظهر اسماؤهم في قوائم شهر ايار وحزيران مراجعة لجنة المتابعة لاكمال بعض الوثائق الخاصة بهم ومنها على سبيل المثال {اوامر التعيين}.3 - لغرض صرف المخصصات المذكورة في الفقرة {1} على جميع العاملين تقديم الوثائق المؤيدة لاحتساب هذه المخصصات حتى يتم صرفها في رواتب شهر حزيران ولثلاثة اشهر {نيسان، ايار، حزيران}.4 - من يرى ان احتساب راتبه الشهري فيه غبن او خطأ في الاحتساب عليه مراجعة اللجنة المالية الفرعية المنفذة لقرار 140 لسنة 2019 بشأن القضايا المالية لمعالجة الخطأ.انتهى

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