تغيير مواعيد سير قطارات المسافرين من بغداد الى البصرة وبالعكس

2019/06/06 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل ، عن تغيير طفيف بمواعيد سير قطارات المسافرين الحديثة المكيفة {DMU} وذلك نزولا لرغبة المواطنين الكرام بمناسبة العيد السعيد.

واوضحت الشركة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} على نسخة منه، ان جميع هذه القطارات تمر بالمناطق الجنوبية {الناصرية، السماوة، الديوانية ، الحلة}، حيث ستكون مواعيد سير القطارات الصاعدة والنازلة من بغداد الى البصرة وبالعكس يوميا .وبينت الشركة، ان القطار الاول ينطلق من محطة بغداد المركزية الساعة {6/00} مساءا كما ينطلق القطار السوبر السريع الساعة {9/30} ليلا يغادر من محطة قطار البصرة القطار الاول الساعة {6/00} مساءا فيما ينطلق القطار الثاني (السوبر السريع) عند الساعة {10/00} ليلاً.انتهى

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