الاستخبارات تقبض على عصابة خطيرة متخصصة بالخطف في ديالى

2019/06/06 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، القاء القبض على عصابة خطيرة متخصصة بالخطف في محافظة ديالى.

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