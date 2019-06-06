الحشد يعتقل 12 شخصا تسببوا بالاخلال بالامن المجتمعي في امرلي

2019/06/06 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الامن في هيئة الحشد الشعبي، الخميس، اعتقال 12 شخصا تسببوا في الاخلال بالامن المجتمعي لقضاء امرلي التابع لمحافظة صلاح الدين.

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