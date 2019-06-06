2019/06/06 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..سلط موقع Export الضوء على صراع في واشنطن بشأن الدولار، حيث يؤيد عدد من المسؤولين خفض سعر صرفه لدعم الصادرات، فيما يعارض آخرون ذلك ويعتبرون أن الدولار القوي دليل على قوة الاقتصاد.ووفقا للموقع، فإن السيناتورة إليزابيث وارين تدعم فكرة خفض قيمة العملة الأمريكية، إذ أن ذلك برأيها سيساعد على خلق المزيد من […]

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