روسيا تتخلى عن للدولار

2019/06/06 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أكدت حاكمة البنك المركزي الروسي ألفيرا نابيؤلينا، أن المركزي يواصل العمل على تنويع احتياطياته، والابتعاد بشكل تدريجي عن الدولار.وقالت نابيؤلينا بحديث لصحيفة “نيكي” اليابانية نشر اليوم الخميس، إن “نمو الاقتصاد الروسي تباطأ خلال العامين 2014 – 2015 بعد فرض العقوبات الغربية، وكان لذلك تأثير سلبي على احتياطات البلاد، التي تراجعت إلى 356 […]

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