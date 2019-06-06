نائبان عن عرب كركوك يطالبان باصدار قرار نيابي يلزم الحكومة بالتحقيق في حرائق المحافظة

2019/06/06 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائبان عن التحالف العربي بمحافظة كركوك خالد المفرجي ومحمد تميم انهما بصدد جمع تواقيع نيابية لاصدار قرار نيابي يلزم الحكومة بالتحقيق حول الحرائق التي تصيب الاراضي الزراعية في المحافظة.وذكر بيان للنائبين :” تمر الثروة الزراعية في محافظة كركوك خاصة والعراق بشكلٍ عام ، باسوأ ايامها، بعد الجريمة الشنعاء التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية […]

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