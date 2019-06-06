الحشد الشعبي: تنفيذ عملية نوعية كبرى لبسط الامن في قضاء امرلي التابع لمحافظة صلاح الدين

2019/06/06 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذ امن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عملية نوعية كبرى لبسط الامن في قضاء امرلي التابع لمحافظة صلاح الدين والمناطق المحيطة به بعد سلسلة خروقات تسببت بزعزعة الامن في القضاء.

وذكرت مديرية امن الحشد في بيان ، ان قوات من العمليات الخاصة توجهت الى القضاء بأمر من قيادة الحشد وبالتنسيق مع العمليات المشتركة بعد ان كاد الوضع الامني ينفلت فيه نتيجة ظهور بعض العصابات هناك.

واضافت، ان العملية استمرت ١٤ يوم وأسفرت عن اعتقال ١٢ متهما ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والاعتدة، مشيرة الى ان القضاء الان ينعم بالامن والامان بعد ان تم السيطرة على الملف الامني فيه وفرض هيبة الدولة من قبل امن الحشد.

واشارت الى، انه سيتم تسليم الامن الى القوات الامنية المتواجدة هناك.

يذكر ان القضاء شهد بالفترة الاخيرة سلسلة من الخروقات الامنية وانتشار للأسلحة غير المرخصة وتنامي حكم العشيرة على القانون مما تسبب بالعديد من جرائم القتل والعبث بالممتلكات العامة والخاصة.

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