2019/06/06 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النوري: البرلمان سيشرع بمناقشة جملة من القوانين أرسلتها الحكومة لمجلس النواب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/06 | 16:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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